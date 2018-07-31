Delito sexo con menores

Tener relaciones sexuales con una menor de edad aunque brinde su consentimiento, constituye un delito que puede pagarse con cárcel, ya que no tiene edad para un encuentro de esa naturaleza.

Tras el caso de un elemento de la Policía Municipal de La Madrid detenido por el delito de equiparado a la violación al tener relaciones sexuales con su “novia” de 13 años de edad, las autoridades continúan con las investigaciones en su contra.

La Coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, Deyanira Nájera Muñoz comentó que tener relaciones sexuales con una menor de edad constituye un delito que está tipificado en el Código Penal, incluso contempla una sanción de prisión.

Señaló que en el caso del oficial se encuentra en este momento en prisión preventiva oficiosa y será este martes cuando comparezca nuevamente ante la autoridad judicial para definir su situación legal, sin embargo la información es reservada.

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Indicó que es importante que las personas entiendan que tener una relación sexual con una persona menor de edad está penado por la ley, pues no están en edad de dar consentimiento para estos actos.

Aseguró que el Código Penal del Estado establece una pena de 9 a 16 años de prisión para la persona que tenga relaciones sexuales con una menor de 15 años al ser considerado el delito de equiparado a la violación.

Mientras que la persona que sostenga relaciones sexuales con una adolescente de 15 a 18 años de edad, la ley establece una sentencia de 6 meses a 4 años de prisión al ser considerado el delito de estupro.

Señaló que todos los delitos pueden ser apegados a una prisión preventiva para los acusados, todo depende de las condiciones en la que se cometa el ilícito, la persona, entre otros factores que influyen.

“Es importante que las personas tengan en cuenta que tener el consentimiento de él o la menor no es válida, pues no están en edad de tomar una decisión de esta naturaleza y podrían meterse en un problema”, recalcó la coordinadora.

De igual forma, Nájera Muñoz comentó que este no es un delito muy recurrente, sin embargo pueden ser más de los que tienen registrados pues muchas familias no denuncian y prefieren manejarlo todo en familia.

Señaló que han detectado que las jovencitas buscan una persona mayor por la atención que reciben, la experiencia, además que la falta de orientación, problemas familiares, entre otras cosas.