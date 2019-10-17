Demandarán a Napos

El Comité Local de la Sección 288 interpondrá la demanda por daños en contra de quien resulte responsable, por el vandalismo que cometieron el día de ayer afines al Sindicato Minero al recinto sindical y señalaron que defenderán las instalaciones en caso de que se dé un nuevo ataque.

Patricio Quintero Alemán señaló que lo que menos quieren es que se genere violencia, sin embargo el día de ayer se respondió a una agresión de los afines del Sindicato Minero y se logró recuperar las instalaciones con el apoyo de los trabajadores.