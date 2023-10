Demandarán al IMSS por muerte de obrero

Familiares del trabajador de AHMSA Juan Peña demandarán al Instituto Mexicano del Seguro Social por negligencia médica, esto debido a la falta de atención que se le dio a su padre, además de la infección que adquirió en el nosocomio que terminó por causarle la muerte.

El día de ayer el cuerpo del trabajador del área de Equipo Pesado, fue velado por sus familiares y amigos, esto luego de que el pasado viernes por la noche se determinara su muerte luego de la infección que se generó en su cerebro y que no fue atendida por los médicos.

En su dolor, su hija Erika Peña, señaló que una vez pasado el proceso se procederá en contra del instituto por la negligencia que causaron, al no brindar una atención ni un tratamiento adecuado.

Mencionó que desde hace tiempo se pidió al instituto que lo trasladaran a Monterrey, pero se le negó el traslado al señalar que la delegación era Coahuila y únicamente lo enviaron a la ciudad de Saltillo.

Sin embargo en la Clínica 2 de Saltillo tampoco se le brindó la atención, ya que no es una clínica de especialidad y únicamente se le daba una consulta, pero no se le atendió su padecimiento, no se le realizaron los estudios que requería y de manera constante lo regresaban a Monclova.

"Cuando los trasladaban a Saltillo nada más lo veían y lo mandaban a hacer estudios en Monclova, que ellos sabían que no había (en Monclova), en Saltillo sí, pero no se los hacían, más que nada fue la burocracia del IMSS que mató a mi papá",

Señaló que la semana pasada lo intervinieron debido que era demasiada la presión que traía en el cerebro, por lo que lo abrieron, le quitaron un pedazo de hueso para liberar la presión, pero al momento de entubarlo agarró una bacteria en el hospital que le ocasionó una infección.