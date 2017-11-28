Denuncia abuso la familia de “Dago”

Los familiares de Dagoberto Treviño, acusado del homicidio de un joven en la avenida Las Torres, presentaron una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad, detención arbitraria y lesiones.

“Dago” es acusado del asesinato de José Fidencio Borrego de 17 años, el pasado 14 de noviembre, quien fue detenido unas horas después por el delito de resistencia de particulares y momentos después de dejarlo en libertad fue aprehendido por homicidio.

Los familiares del acusado dieron a conocer que fue víctima de una serie de abusos principalmente al detenerlo de manera indebida, lo mantuvieron incomunicado, además presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Ante esto, el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos David Corrales García, comentó que hace unos días acudieron los familiares del detenido a presentar la denuncia, por lo que están trabajando para allegarse información.

Señaló que al recibir la denuncia se solicita a la Fiscalía General del Estado emita un informe detallado acerca de la forma en que sucedieron los hechos, lo que se compara con la información que presentan los quejosos para conocer lo sucedido.

“En estos momentos nos encontramos a la espera de la información de las autoridades, tienen un plazo de 15 días para rendir un informe y nosotros continuamos con las investigaciones para tratar de determinar lo sucedido”, recalcó el visitador.