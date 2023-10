Denuncia AHMSA robo a instalaciones

La empresa Altos Hornos de México ya interpuso la denuncia formal ante el Ministerio Público por los diversos robos que se han presentado en sus instalaciones, tales como cables, piezas de metal y más, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde que hubo paro de labores y la empresa acerera se quedó sin electricidad, se han presentado el ingreso de maleantes que aprovecharon la oscuridad de la noche para robarse diversos materiales, uno que otro cometiendo el delito a plena luz del día y sin posibilidad de que los guardias puedan hacer algo por temor a que los hieran en el proceso.

Rodrigo Chaires Zamora, delegado regional de la fiscalía indicó que ya se tuvo comunicación con el departamento jurídico desde la semana anterior cuando se hizo la formalización por diversos incidentes que se presentaron al interior de la empresa.

"Conjuntaron en una sola denuncia diversos robos, ya será trabajo de nosotros la formalización en cuanto al seguimiento, hay un monto aproximado que necesitamos establecer a través de Servicios Periciales, si proporcionaron datos de los objetos que fueron robados"

Señaló que si bien son diversos objetos de menor valor en cada una de las intervenciones en su conjunto tienen un monto total, por lo que la Fiscalía General del Estado determinará la posible afectación.

"Ya iniciamos la investigación y se le está dando seguimiento, estaremos en comunicación con el departamento jurídico de AHMSA, hay que especificar que no son robos en grandes dimensiones, no hay una planta en específico ni un objeto en particular ni tampoco se señala dentro de la denuncia lo participación específica de alguna persona"