Denuncia bulliyng en secundaria Garibay

MONCLOVA., COAHUILA.-Un grave caso de bulling y agresión física en contra de su nieta fue el que denunció la señora Yina Cazares Reyes quien mencionó que la menor ha sido insultada y golpeada por tres compañeras de segundo grado sección A de la Secundaría Luis Martínez Garibay, quienes continuamente la insultan y la amenazan por el simple hecho de que su papá no vive con ella.

"Estas niñas la agreden mucho, ya incluso la golpearon y aunque tenemos más de un año con este problema la directora Julia Martínez hace caso omiso a la situación, mi hija tuvo que acudir ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia para denunciar el caso, sin embargo en la escuela las agresoras siguen presentes sin que nadie haga algo para detenerlas".

La abuelita de la agredida mencionó que la directora hace caso omiso de las denuncias por las agresiones que la joven ha sufrido a manos de sus compañeras de salón, quienes no paran de agredirla verbalmente y físicamente sin recibir una reprimenda por sus malas acciones.

"No entiendo que espera la directora para sancionarlas, yo no le pido que las corra pero sí que tome cartas en el asunto porque la situación es grave y urgente, a mi niña ya la golpearon al interior del plantel y en lugar de disciplinar a las jovencitas, solo las cambio de salón, aun cuando sabe que no es mi nieta la única afectada por el comportamiento de estas señoritas".

Cazares Reyes dijo que teme por la integridad física de su nieta, pues luego de la denuncia que interpusieron ante la PRONNIF, las estudiantes la amenazaron y no la han dejado de molestar, pues aunque las han cambiado de aula, en el patio la buscan para decirle de cosas, agredirla e insulatar a su madre sin recibir ningún castigo.

Las agresoras de mi nieta tienen muchas faltas, reportes y regaños, no las castigan e incluso las justifican por sus acciones, hemos solicitado en varias ocasiones que las suspendan y no reciben castigo, por lo que hacemos publica la situación y las hacemos responsables de cualquier cosa que le pueda pasar a mi nieta, porque no es justo que estas pseudo estudiantes anden dañando gente sin recibir reprimenda.