Robo millonario denunciado en hotel de Monclova

Monclova, Coahuila.— Tras el señalamiento de un empresario saltillense que denunció el robo de un millón y medio de pesos durante su estancia en un hotel de la ciudad, el propietario del establecimiento, Jorge Kalionchiz, aseguró que no existe prueba alguna que vincule a las trabajadoras detenidas con la sustracción del dinero.

"No hay una prueba de que estas personas hayan sustraído algo de la persona que denunció. Es difícil comprobar que esa persona haya ingresado con ese dinero al hotel, él es responsable de lo que tenga en su habitación", afirmó Kalionchiz.

El empresario hotelero señaló que las trabajadoras cuentan con buena reputación laboral. "Las referencias de las camareras: una tiene seis años, otra un año; son señoras de casa, de familia. Nunca habíamos tenido ningún problema con ninguna. No hay ninguna evidencia de que ellas hayan extraído algo del señor", puntualizó.

Respecto a la actuación de la fiscalía, Kalionchiz expresó sorpresa por la rapidez con la que se ejecutaron las detenciones. "Me pareció muy eficiente la fiscalía. No sé si tenga influencias porque ni siquiera orden tenían ni nada. Nosotros nos quedamos que primero notificarían, pero no sacaron la orden de aprehensión, muy rápido", declaró.

Relató que se enteró de los hechos por la reacción de los propios huéspedes:

"Me di cuenta porque todo mundo comenzó a gritar que se las habían llevado".

Asimismo, cuestionó la versión del denunciante sobre el monto del dinero y señaló que el hotel sí cuenta con caja fuerte en las habitaciones, aunque de tamaño limitado. "Tanto dinero para tenerlo ahí... la caja fuerte es mediana, donde cabe una laptop o joyería, lo básico, pero no habría cupo para esa cantidad. O no lo traía, o dicen que vendía una propiedad y a lo mejor le pagaron menos y no lo contó, o tal vez no lo traían", comentó.

Kalionchiz insistió en que el hotel apoya a sus trabajadoras, al considerar que hubo abusos en el proceso. "Están apoyando a sus trabajadores por el abuso que hizo la fiscalía en contra de las trabajadoras. Lamentable que la procuración de justicia... nos quejamos de los derechos, pero todos están en el mismo contexto de no sé si esa persona es influyente, porque están a merced de lo que diga el señor, eso se hace", concluyó.