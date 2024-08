Denuncia falta de transparencia y justicia en medio de crisis salarial

MONCLOVA; COAH.-Esmeralda Solís Flores, trabajadora de AHMSA con 28 años de servicio en el área de coquizadora 2, expresó su frustración y desesperanza ante la situación de crisis que vive la empresa. Desde noviembre del año 2022, los obreros no han recibido su salario, lo que ha llevado a muchos a la depresión y enfermedades, e incluso a la muerte.

Al igual que un grupo de obreros, Esmeralda arribo la mañana de este viernes a instalaciones de la capilla 288 en Monclova y a través de este medio cuestionó la falta de transparencia del dirigente sindical Francisco Ríos y su equipo, incluyendo a Ismael Leija Secretario General , sobre cómo están sobreviviendo en medio de la crisis. "¿Cómo sobrevives tú? ¿En dónde estás trabajando?, expresó.

La trabajadora denunció que hay dinero y ganancias en la empresa, pero no se les da información a los obreros. "Ellos sabían desde hace mucho antes lo que se venía. Leija nunca dio la cara. ¿Cuánto era tu tajada?", cuestionó.

Esmeralda también habló sobre su propia lucha contra la depresión y cómo tuvo que buscar trabajo en limpieza en una empresa de Telefonía, después de 28 años en la coquizadora. "Soy una de las que cayó en depresión y sobreviví gracias a Dios. Me fui a Estados Unidos, me fue mal, regresé. Me quebré", compartió.

La trabajadora exigió que se les hable con la verdad y se busque una solución justa para los obreros de AHMSA. "No soy democrática ni de Napoleón porque ninguno de los dos nos ha servido para nada. Solo soy una trabajadora más que quiere que se nos hable ya con la verdad" finalizó.