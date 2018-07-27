Denuncia fraude de ‘Fábrica de Sueños’

“Ya no sé qué hacer” lamenta Antonio Montañez Castillo de oficio bolero y quien continúa en la espera de que el titular de Fábrica de Sueños le haga entrega de su prótesis que desde hace 1 año y 8 meses le está construyendo.

Desde hace un año 8 meses, se contactó al señor Aldo García por excelentes recomendaciones que realizaba prótesis, en aquel entonces se le cobraron 13 mil pesos, recurso que fue liquidado en el mes de marzo del presente año, sin embargo es fecha de que el señor Aldo García no cumple con el trabajo, las prótesis que ha realizado y llevado al señor Montañez son de mala calidad además que no son realizadas a su medida.

En entrevista aseguró que lamentablemente no cuenta con el recurso necesario para interponer una demanda penal en contra del titular de Fábrica de Sueños y este se está aprovechando de la gente, otorgando largas para la entrega de la prótesis.

“Es un robo lo que está cometiendo, la gente no debe de creerle, a todo mundo le dice lo mismo, que se va a tardar un poco más para la entrega pues está utilizando material especial y costoso, pero es una farsa, ojala ya no caiga más gente, pues se aprovechan de uno, aún cuando el contrato estipula que dentro de tres meses se hará la entrega” mencionó.

Por su parte el representante de Fábrica de Sueños, informó para Periódico la Voz que las prótesis que realiza son las mejores fabricadas artesanalmente con productos mexicanos a precios económicos, así mismo dijo lamentar las acusaciones del señor Montañez.

“Requiere de mucho apoyo profesional, se pasa culpando a los demás de sus problemas, yo solo fabrico la prótesis, él tiene que echarle muchas ganas y tener fe y mucha actitud”.

En cuanto a la entrega explicó que tiene más pacientes como el al que se tienen que atender y en breve hará la entrega al señor Montañez.

“Muchos pacientes no quieren pedir ayuda a personas especializadas como fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, motivadores, pues una amputación de un miembro es una pérdida tanto física y emocional que requiere de muchos tipos de ayuda, es por eso que siempre estaremos para apoyarlos hasta donde humanamente podamos” finalizó.