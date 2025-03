Denuncia madre sustracción de sus hijas.

Emma Aguilar Ortiz, una joven madre del estado de Nuevo León, denunció públicamente la presunta sustracción de sus hijas por parte de su expareja, identificado como Carlos, quien habría huido con las menores hacia la ciudad de Monclova.

En un mensaje difundido en redes sociales, Aguilar Ortiz solicitó apoyo para localizar a sus hijas y detalló la situación.

"Necesito por favor que me ayuden a compartir en grupos o difundir. Ya estoy haciendo la denuncia de sustracción de menores, pero necesito localizar a mis hijas por cualquier medio. Desde el jueves se las llevó y hasta el momento no me las ha traído. Siempre tengo comunicación con ellas, pero ahora no me contestan los celulares ni él. Marcamos mis papás, mi esposo y yo, pero no contesta. Lo último que supe es que las llevó a Monclova. Necesito saber que están bien, por favor ayúdenme a compartir", expresó la madre angustiada.

La mujer también proporcionó información sobre el domicilio del presunto responsable, ubicado en la colonia Alianza, en la calle Sastres número 516.

Detalló que las autoridades ya fueron notificadas del caso y se espera que tomen cartas en el asunto para dar con el paradero de las menores y garantizar su seguridad.

Mientras tanto, la madre mantiene su llamado a la ciudadanía para compartir la información y contribuir a la pronta localización de sus hijas.