Denuncia maestra maltrato del Issste

Una maestra activa de la Sección Quinta denuncia anomalías y maltrato de parte de funcionarios de la Clínica del Issste. Aseguró que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado carece de “todo” además del trato déspota de los que ahí laboran.

En entrevista, la maestra Teresa de Jesús Ortiz Arriaga, quien es paciente de traumatología, tiene años de ser paciente artrítica, frecuentemente tiene la cita en la Clínica de Issste de Saltillo por lo que se tiene que realizar el trámite de traslado, para el paciente como el acompañante.

La molestia de la maestra Teresa de Jesús fue que en la delegación del Issste de Monclova resulta muy tedioso realizar este tipo de trámites pues además del pésimo servicio lo otorgan siempre a medias, relató.

“Mi cita es este martes (hoy) fui desde el viernes a hacer el trámite de traslado y resulta que no hay vales para los camiones y pregunto al joven qué voy a hacer sino hay vales de aquí al martes que tengo mi cita, pues tengo la cita cada tres meses, siempre me las dan cada cinco o seis meses y si dejo pasar esta cita tengo que esperar otros seis meses, ir a que me programen y cuestiono yo al muchacho sino va haber boletos qué voy hacer y me dice pues que le reprogramen la cita y le digo ¿así de fácil?”

“Hoy acudo (lunes) para que me hicieran el vale para irme a Saltillo, pero no me ponen acompañante, a lo que la persona que me atendía me dice es que no hay boletos para acompañante, no estamos dando vales ni a los niños”, mencionó

Situación que causó molestia a la maestra Teresa de Jesús, pues la titular de Recursos Financieros, Lourdes González, le refirió a la paciente que su apariencia se ve en buen estado y no cree que necesite de un acompañante.

Al final de cuentas y tras solo recibir un vale para el traslado a la ciudad de Saltillo, hizo responsables a los responsables de esta Institución por lo que pueda pasar.

“Soy de la Secretaría de Educación Sección 5, desgraciadamente si nosotros no empleamos los medios de comunicación para que nos echen la mano con esto, las autoridades allá arriba no se dan cuenta de nada”. “En cada envío es la misma situación siempre es así que tengo que andar persiguiendo los vales y eso a medias”.