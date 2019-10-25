Denuncia maestro a madre de familia

Por el daño moral ocasionado y las repercusiones sociales, familiares y laborales que se le ocasionaron, el docente Víctor Lumbreras que en diciembre del año pasado fuera denunciado por una supuesta violación a un menor en el Jardín de niños Carmen, interpuso en la vía civil una denuncia contra los padres del menor que lo siguen tachando de violador aun cuando la Fiscalía ya determinó que no hubo tal delito.

El Abogado del docente, Miguel Ángel Reyna Adam dio a conocer que el día de ayer se notificó la demanda de carácter civil por reparación del daño moral ocasionado al docente, que si bien desde hace 4 meses fue restituido en su área laboral se ha visto en la necesidad de llevar terapias sicológicas debido al daño que le ocasionaron las falsas acusaciones que se siguen dando por parte de la familia del menor.

Destacó que la familia del menor que supuestamente fue abusado pidió 100 mil pesos al docente para reparar el daño, posiblemente lo que busquen sea dinero y por ello es que le acusaron de violación, incluso siguen diciendo que es un violador.

Resaltó que la carpeta de investigación continúa abierta pero se determinó con dictámenes médicos que no existió violación ni abuso, incluso la madre decía que el maestro lo había violado y daba una fecha en que el docente no estaba en el plantel dado que acudía solo un día a la semana.

Aseguró que el docente tiene una trayectoria limpia de más de 30 años que se vio afectada por las acusaciones, por ello es que en la demanda civil se pide entre 200 mil y 300 mil pesos para la reparación del daño moral y sicológico que se causó al maestro.

Agregó que la familia acusadora asegura que existen otras denuncias contra el maestro, sin embargo esto no es verdad y en los 30 años de trayectoria del docente no ha tenido una sola acusación de nada.