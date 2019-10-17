Denuncia maltrato a sus hijos

Tras denunciar agresiones en contra de sus menores hijos y los pocos resultados que ha ofrecido Pronnif, Elías García Cerna recurrió a Derechos Humanos a fin de que a través de esta instancia se le ponga la atención debida al caso y sus hijos no sigan recibiendo maltrato.

El padre de familia llegó a la Visitaduría de Derechos Humanos para levantar una denuncia y fue acompañado por algunos testigos de las agresiones que han sufrido los pequeños.

Dijo que desde septiembre de este año denunció las agresiones hacía sus menores hijos a manos de la pareja de su ex esposo, incluso llevó a Pronnif un video donde se constatan las mismas pero para esta dependencia no fue suficiente.

Señaló que no hay nada que garantice que sus hijos no volverán a ser maltratados, siguen en el mismo entorno y por ello es que está buscando se le de la guardia y custodia de los pequeños de 8 y 5 años de edad, pero la Pronnif se niega pese a las pruebas y testigos de maltrato.

Comentó que en la Comisión de Derechos Humanos recibió la denuncia e investigaran la situación, pedirán documentos del caso a Pronnif para conocer la situación y posteriormente dar una respuesta.

Aseguró que lo único que busca es que sus hijos estén en un buen ambiente y libres de agresiones, sobre todo con los cuidados necesarios ya que el ciclo escolar pasado la pequeña tuvo 25 faltas a la primaria y el niño 33 al kínder y esto tampoco valió para la Pronnif.