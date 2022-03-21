Denuncia mujer lesionada influyentísimo de su agresora

A través de una denuncia pública se dio a conocer la riña que hubo en el bar “La Guasa” en Frontera Coahuila, esto entre dos mujeres, una de ellas resultó lesionada y perdió un ojo, la afectada mencionó que no hay avances en su caso.

Fue el pasado 7 de febrero del 2022 cuando Flor Menchaca fue atacada por Dezidzeielia N, a quien acusa de haberle dado un botellazo, asegurando que le sacaron un ojo, extraoficialmente se sabe que perdió la vista en dicho ojo.

Menciona que a raíz de esto la demandó en el Ministerio Público de Frontera, donde fue atendida por Ludivina y hasta el día de hoy no se ha movido nada, la mujer señala que la mujer que me atacó es prima de un agente del Ministerio Público de nombre Abdeel N que trabaja en la Agencia del Ministerio Público de Monclova.

Asegura que la mujer se ha valido del influyentísimo para que lo que hizo quede impune, involucra además a un agente de la policía de investigación quien asegura que es protegido del delegado Rodrigo Chairez y del fiscal General Márquez Guevara.

“Sé que la licenciada Ludivina pidió una orden de aprensión contra la agresora la cual no se ha cumplido aún y cuando he informado con fotografías que la agresora se esconde en la casa de la abuela de su esposo que se llama William, Después de que ella me agredió, su esposo fue con otras 3 personas a agredir a mi pareja y también hay denuncia, testigos y no hacen nada”, señala la denuncia anónima.

La mujer dijo que quiere justicia Yo solo pido justicia porque ha pasado más de un mes desde que fui agredida y ya he informado donde está la agresora y nadie ha actuado porque asegura que todos están coludidos.

NO HAY ACTO DE CORRUPCION.

Ante esta situación, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, señaló que si es un tema del que tienen conocimiento.

Se tiene terminada una investigación en la primera fase que es la que corresponde al Ministerio Público, queda pendiente un avance a fin de que la persona a la que se atribuye la agresión pueda comparecer ante la autoridad judicial.

“Hace algunos señalamientos con relación a actos de corrupción y protección en función a que no ha sido satisfecho su interés, hay que ser receptivos y comprender que un mal estar de la víctima que no ha visto satisfecho lo que necesita”, comentó.

Dijo que existe actividad suficiente, datos suficiente para atribuir el hecho a una persona determinada, está individualizada, se cuenta con datos personas y así se expuso ante la autoridad judicial para seguir con el procedimiento.

“El tema está en manos de quien coordina las actividades del Ministerio Público no directamente en manos de los agentes investigadores, contamos con diferentes coordinaciones, está en manos del titular de la Agencia de Investigación Criminal para brindar satisfacción a la víctima aunque su precepción no sea apegada a la realidad.

Hay un señalamiento al delegado incluso al Fiscal General del Estado, hay que ser comprensivo, explicó que al compartir el tema de ninguna manera se traduce en confrontación con víctimas con quienes se tiene un compromiso de satisfacer sus intereses.

Para que el proceso continúe la persona debe presentarse ante la autoridad judicial, es lo que está pendiente y esto está asignado a titulares de áreas de coordinación para que se hagan cargo de esto.