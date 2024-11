Denuncia negligencia en la Amparo Pape.

Joven denuncia supuesta negligencia médica de personal del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" tras realizarle un mal procedimiento al momento de dar a luz, lo que dejó secuelas físicas.

Verónica Viridiana Bautista, informó que el pasado 31 de octubre acudió al hospital para dar a luz, en donde tuvo un parto normal, pero el personal médico determinó que su bebé estaba en posición sentada y que ella presentaba síntomas de preeclampsia, por la que fue sometida a diversas maniobras.

Indicó que tras suturarla se le zona del ano, complicando su recuperación y dificultando ir al baño, en donde se le comenzó a hacer un abultamiento, por lo que tuvo que se operada de nueva cuenta para drenar el área afectada.

El pasado 2 de noviembre fue dada de alta del hospital, pero al inicio de esta semana de nueva cuenta presentó problemas para ir al baño por lo que de nueva cuenta acudió al hospital pero no la quisieron atender, por lo que acudió a la Cruz Roja, donde le dijeron que consultara a un ginecólogo, pero no cuenta con recursos para atenderse de manera particular.

Además mencionó que el dolor es intensó por lo que no puede moverse fácilmente, ya que presenta muchos problemas.

"Me duele la espalda y toda la parte del abdomen. No puedo moverme bien y me resulta casi imposible ir al baño", declaró.

La afectada también mencionó que le dijeron que una de las intervenciones podría haber comprometido una arteria o vena, lo que atribuye a una maniobra indebida realizada por el personal.