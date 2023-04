Denuncian A asesinos De perritos

Por el delito de crueldad y violencia hacia los animales, la Asociación Lagunera de Defensoría Animal (ALDDEA) interpone denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Publico en Monclova en contra de funcionarios públicos que aparecen en los videos asesinando a perritos en las instalaciones de protección Civil y Bomberos y en el que se incluye al director Agustín Ramos, así como al mismo candidato a diputado por el partido de Morena Cesar Flores Sosa.



Griselda Plata Salas procedente de la ciudad de Torreón viajo a esta ciudad con la finalidad de dar seguimiento a la denuncia formal y buscar castigo contra quien o quienes resulten responsables, en la denuncia señala nombres y direcciones de algunos funcionarios incluso del mismo candidato a diputado quien fue el primero en difundir los videos de la matanza de animales.

Jesús Obed de la Cruz Muñoz, Jonathan Ruiz Calixto en el momento de la comisión del delito laboraba para el Ayuntamiento de Monclova y el segundo de ellos solo era voluntario en el departamento de bomberos y protección civil, así mismo también se denuncia a José Manuel Sánchez Armendáriz quien en el momento de la comisión del delito laboraba para el Ayuntamiento de Monclova en el departamento de bomberos y protección civil, y se denuncia también a Agustín Ramos Pérez quien en el momento de la comisión del delito como hasta el día de hoy funge como Director de Protección Civil y bomberos de esta ciudad de Monclova Coahuila; así como también a Cesar Flores Sosa y en contra de quien o quienes resulten responsable por la crueldad y violencia contra los animales.

"Son videos muy fuertes y no cualquiera puede verlos, vamos a llevar paso a paso cada proceso porque siempre trabajamos bajo el marco legal, no hay negociación, no hay perdón y no salida alterna y más cuando son servidores públicos." Finalizo.