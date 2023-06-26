Denuncian a Senadora por invasión y despojo

La Senadora de MORENA Eva Galaz Caletti, es denunciada por invasión y despojo de terreno, al introducir maquinaria pesada en un predio ubicado en Estancias y amenazar con llevar a la fuerza pública.

El abogado Raymundo Maldonado denunció el abuso de autoridad de la legisladora, en contra de su representada Martha Domínguez Hernández, quien es propietaria de dicho predio.

El predio lo adquirió su representada en el año de 1984, en una compra de buena fe y cuenta con la escritura 692 inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Señaló que desde el año 2015 se mantiene una disputa legal por el predio, en donde la Senadora de MORENA demandó por una reivindicación de escrituras, pero ella misma abandonó el juicio, por lo que la propiedad continúa en litigio, marginada en el registro el juicio.

Del 2015 a la fecha no se registró ningún problema, sin embargo el pasado jueves 22 de junio, ingresó maquinaria al predio en disputa, el cual se prestó como un campo de softbol y se desalojó con amagos a los jugadores.

Se señaló al abogado Miguel Reyna Adam, quien ingresó y amenazó a las personas que se encontraban en el lugar de que de no retirarse se llamaría a los GATES para que intervinieran.

Mencionó que la legisladora trata de apoderarse de manera ilegal del predio, debido a que aún no se cuenta con una resolución del juez, es por eso que se pide a la autoridad judicial que intervenga y ponga orden en este caso.

“Pedimos que se ponga orden, porque ahí hay una orden de un juez que dice que no se puede disponer del predio hasta que no haya un veredicto y a pesar de ser Senadora, no puede hacer justicia por su propia mano”, indicó.