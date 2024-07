Denuncian bajos sueldos en clínica.

Suplentes que laboran en la Clínica del Magisterio ganan poco más de 120 pesos diarios, lo que no les alcanza cada quincena, por lo que piden que se mejoren las condiciones laborales esperando que no haya represalias en su contra.

De forma anónima, los suplentes dieron a conocer las condiciones en las que trabajan desde hace años, situación que se ha vuelto insostenible para ellos por el esfuerzo físico y mental que representa, como para sus familias.

Mencionan que es nada lo que ganan a comparación del resto de los trabajadores, a la quincena reciben mil 800 pesos por seis horas y media por día, sin embargo, la mayoría tiene que doblar turno de 12 a 18 horas más para poder tener un sueldo base.

"Las compañeras tienen miedo que no les den nada porque no tenemos derechos ni sindicato, ni nada que abogue por nosotros. Ya nos dijeron que a nosotros no nos subirían el suelo, que somos unos trabajadores equis, cuando nosotros somos quienes cubrimos vacaciones al personal de base"

Por su parte, Teresita de Jesús Mancilla labora como química en la clínica, expresó que ella estuvo 9 años cobrando 97 pesos diarios hasta que le llegó la base en el 2017, ahora gana 253 pesos por día, por lo que el problema sigue.

"Los químicos ganamos 5 pesos más del salario mínimo, cuando debería de ser un salario profesional, aquí todos ganamos poco. Esto se viene arrastrando desde hace años, tenemos miedo de que nos lleguen a correr".