Denuncian corrupción al interior de MORENA

Denunciando los vicios y malas prácticas en que han caído servidores públicos de Morena que haciendo uso del cargo que ostentan coaccionaron en la pasada elección interna a los beneficiarios para votar a favor de ciertos perfiles, se realizó al exterior de la Secretaria de Bienestar una manifestación pacífica y se seguirá una denuncia ante la Fepade.

José Guadalupe Céspedes Casas, Secretario General en funciones de Presidente del Comité Estatal de Morena.

La manifestación fue encabezada por el Secretario en Funciones de Presidente del Comité Estatal de Morena José Guadalupe Céspedes Casas y estuvieron militantes del partido en Monclova y Castaños, que señalaron directamente a la coordinadora regional de la Secretaria de Bienestar Claudia Garza del Toro así como a los hermanos Narváez que ofrecieron 100 o 200 pesos a los beneficiarios de los programas para votar a favor de algún prospecto a consejero.

El Secretario General de Morena en Coahuila dio a conocer que con estos actos se está violando la ley y los estatutos internos, porque funcionarios públicos se involucraron en el proceso interno de elección de consejeros el pasado 13 de octubre, y peor aún coaccionando el voto y amenazando a los beneficiarios con retirarles los beneficios.

Dijo que Morena se ha destacado toda su historia por denunciar estas malas prácticas y vicios que privaban en otros partidos, actos que desafortunadamente se trasladaron al partido que preside y no se puede permitir, por eso existe una denuncia ante el control interno del partido contra estos funcionarios y además el área legal trabaja en la integración de una denuncia que se interpondrá ante la Fepade.

“Si no denunciamos seríamos hacernos cómplices” señaló el Dirigente estatal tras destacar que el día que se llevó a cabo la elección interna, servidores de la nación visitaron a militantes y a algunos les dejaron recados diciendo donde y por quien deberían de votar y estos recados en documentación que se maneja en la Secretaria de Bienestar.

Con esta manifestación, dijo que la intensión es que llegue a los más altos niveles el comportamiento de estos funcionarios públicos y las malas prácticas pero sobre todo que no sigan al interior del partido estas situaciones que siempre se han condenado.