Denuncian "coyotes" en regularización de autos chocolate

Continúan las quejas de ciudadanos por la presencia de "coyotes" para la realización de los trámites de regularización, quienes cobran 500 pesos por una cita, aprovechando que se acerca la fecha para que concluya el plazo.

También lee: Desde hoy licencias de manejo con 50% de descuento por Buen Fin

A través de redes sociales surgieron diversas quejas en contra de algunas personas que tratan de sacar provecho de este proceso, desde el cobro por las citas, por apoyar a las personas a realizar el trámite, así como gente que llega sin cita al módulo del REPUVE y realiza el trámite.

Denunciaron que hay personas que acuden de manera directa al módulo ubicado en el aeropuerto Venustiano Carranza, sin cita y se les otorga un espacio para que realicen el trámite.

Al respecto, el encargado del módulo Alejandro Pérez Hernández señaló que continúan con el proceso al igual que el primer día en que se instaló el módulo, en donde la gente debe de cumplir con los requisitos y realizar el trámite.

Negó que se atiendan a personas sin cita, por lo que llamó a la población que la tramite y actualmente se tienen abiertas las citas hasta el 27 de noviembre.

En cuanto a la presencia de "coyotes" señaló que han detectado la presencia de algunas personas, sin embargo el modulo es un módulo público, un registro público, por lo que no se puede negar el acceso a nadie.

Mencionó que hay algunas personas que no tienen acceso a internet, o se les dificulta realizar el trámite, obtener las citas, los formatos de pago y por eso piden ayuda, pero llamó a la población para que no sean víctimas de fraude y no sean estafados con este proceso.

Indicó que se debe poner atención en esto, porque muchas veces son estafas, con citas falsas, con altos cobros de más de 3 mil pesos, o presentan errores en los documentos, por lo que la población debe de estar alerta para no verse afectado.

Comentó que conforme se acerque la fecha para que concluya el decreto, aparecerán más personas aprovechándose de la necesidad de la gente por regularizar su vehículo, por lo que deben estar alertas.