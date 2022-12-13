Denuncian de médicos y medicinas en el ISSSTE

Docentes de la Sección 5 del NSTE denunciaron la falta de médicos especialistas en la Clínica del ISSSTE Monclova, además de medicamentos que controlen enfermedades crónicas degenerativas, por lo que se instó a la directora a trabajar para bajar recurso de personal ante la gran demanda que hay.

Arturo Almaguer, quien es el nuevo coordinador de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mencionó que son dichas quejas las que más dieron a conocer los maestros en la región centro, además de los que tienen que acudir desde Cuatro Ciénegas para consultar.

“Hace falta más infraestructura y médicos que atiendan a toda la población que hay y que no lo pueden hacer, se requiere de mejoras en todos los sentidos, pero sabemos que los trabajadores están haciendo lo que pueden con lo que tienen”.

Señaló que también hacen falta medicamentos para personas con enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión, diabetes, problemas cardiacos, entre otros, y es cuando los pacientes tienen que adquirirlos con sus propios recursos.

Así mismo, hay algunos casos que se turnan a otras ciudades aunque en ocasiones no se ofrecen los traslados por parte del instituto y se genera otro gasto para las personas.

“Queremos que la persona responsable, en este caso la directora Susana Nájera, con el fin de que revise que en todo momento estén los compañeros trabajando, no solo vienen de la región centro sino de la región desértica, así que por lo mínimo que estén los doctores correspondientes”.