Denuncian despojo de tierras en el cerro

Habitantes de la comunidad Saca San Antonio del Potrero que se encuentra ubicada en el Cerro de la Gloria denunciaron el intento de despojo de tierras por parte de la inmobiliaria Palma que trata de apoderarse de aproximadamente 3 mil 500 hectáreas para construcción de viviendas.

El día de ayer habitantes de esta comunidad, así como representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) denunciaron los hechos que se cometen en contra de la comunidad, en donde se les ha agredido, dañado sus viviendas y ganado, como medida de intimidación.

Señaló que desde hace 4 años se inició una pelea por las tierras, en donde ya se registraron enfrentamientos de los habitantes de la saca, con personal de la inmobiliaria, por defender sus tierras.

Antonio de la Cruz Valdez, líder de los comuneros y Coordinador de la CNPA señaló que desafortunadamente no se cuenta con el apoyo de las autoridades para resolver el caso, ya que no se le ha dado seguimiento a la demanda que existe ante el Juzgado Cuarto de Distrito, y personal del Registro Público de la Propiedad no intervienen para resolver el conflicto.

Son 48 familias las que viven en riesgo constante, ya que aunque en últimas fechas no se ha tenido un enfrentamiento, se llevan actos de intimidación, además de que se les ha dañado su propiedad e incluso los amenazaron de la intervención de la fuerza pública para quitarles sus tierras.

El interés de la inmobiliario Palma, propiedad de Arturo González Palma se centra en que quiere las tierras para construir casas habitación, incluso ya han colocado cartelones para promocionar la venta de terrenos.

Antonio de la Cruz mencionó que las personas que habitan en la comunidad de San Antonio cuentan con escrituras que datan den 1877 y señala que todas las familias cuenta con título de propiedad certificado con notario.

Señaló que jamás se ha negociado ceder parte de las tierras, salvo el convenio que se hizo con Altos Hornos de México en 1942, para la instalación de la siderúrgica en la ciudad de Monclova.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades locales y estatales, se buscará llegar a otras instancias por lo que el próximo martes 14 de noviembre se reunirán con el director del Registro de las Tierras en México, así como el Líder Nacional de CNPA, José Narro Céspedes.

Los comuneros señalaron que desean evitar la violencia, sin embargo dijeron que harán todo lo que sea necesario para defender sus tierras y señalaron que por ningún motivo dejarán que se las quiten.