Denuncian desvío de cuotas en el CBTis 36

MONCLOVA, COAH.-Denuncian Asociación apócrifa de Padres de Familia del CBTIS 36 de Monclova por corrupción en las arcas educativas, tan solo del mes de enero a julio del presente año se ha facturado más de 3 millones y medio de pesos, demandarán de manera penal tanto a la directora del plantel como a los miembros de la asociación falsa y en el que solicitarán cárcel y reparación del daño.

Javier Liñan abogado informó que la única Asociación reconocida es la que está legalmente representada por Sergio Tamez y son quienes se oponen a que la dirección siga manejando los recursos de los padres de familia. Rechazando de forma rotunda la asociación apócrifa de Adán Briones Gutiérrez.

En rueda de prensa el abogado de la Asociación legal informó que la escuela actualmente parece una “selva” pues los jardines no se les han dado mantenimiento, no hay agua, no hay teléfonos, han hecho contratos de internet cuando ya se tenía entre otros.

Dentro de los gastos facturados se encuentra una abogada de nombre Juanita “N” a quien se ha pagado más de cien mil pesos.

“La directora Hilda Cortez es una ladrona que se aprovecha de ciertos grupos de padres de familia, que es lógico pensar que son enviciados por estos que se roban con facturas apócrifas y que lograron robarse más de 3 millones y medio de pesos”

“Lo que queremos es que se haga público y los padres de familia sepan que la asociación legal es la que representa y tiene legitimación Sergio Tamez.” Finalizó.