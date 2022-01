Denuncian fraude en regularizaciones

Organizaciones que prometen regularizar los vehículos de procedencia extranjera, cometen un delito al lucrar con el decreto que se presentó el pasado 19 de enero, cuando todavía no inicia el proceso.

Mario Garza Pérez, Coordinador del Frente Cardenista denunció a la Organización Política Independiente, que trata de engañar a la población con la promesa de otorgar el pedimento para la regularización.

Informó que desde el pasado fin de semana inició su operación en la región Centro, con la promesa de otorgar el pedimento en 48 horas, y solicita la documentación de las unidades para iniciar con el proceso.

Señaló que estas acciones incurren en un delito, ya que aún no se dio inicio al proceso de regularización en las aduanas, sin embargo ellos garantizan que en dos días entregarán la documentación a los propietarios.

Mencionó que para empezar aún no se definen las reglas de operación y no se ha dado una fecha, además de que no se requiere la intervención de terceros para realizar el proceso de regularización y no se debe proporcionar la documentación de los vehículos.

"Queremos precisar a la gente que no se deje engañar por gente que lleva a cabo este tipo de procesos, hoy se le vence el término a esta gente que recoge documentos para entregar los primeros pedimentos, pero no lo va a hacer, porque todavía no inician el proceso en las aduanas".

Así mismo se establece que la regularización tendrá un costo de 8 mil 500 pesos, a pesar de que aún no se define el monto, pero se prevé que será menor.

Señaló que algunas personas acudieron al Frente Cardenista para preguntar en cuanto a la legalidad de esta organización (OPI), ante el temor de poder ser engañados al proporcionar la documentación de sus vehículos.