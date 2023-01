Denuncian guardias poco salario

MONCLOVA., COAH.-Por lo menos seis guardias que prestan sus servicios en el Hospital Amparo Pape de Benavides y la Secretaría de Salud, denunciaron el poco salario así como los descuentos injustificados que les realiza a compañía Triplex seguridad, toda vez que tienen seis años trabajando para ellos y no les aumentan el sueldo, además no cumplen con las prestaciones y ni siquiera les brindan uniformes para trabajar de forma adecuada.

Los guardias quienes prefirieron omitir sus generales, mencionaron que ellos trabajan para una compañía externa al hospital y a la secretaría de Salud, pues fueron contratados por una persona de nombre Obed quien les ha realizado descuentos debido a que pacientes se salen sin pagar la atención médica, aun y cuando la responsabilidad recae en el personal del hospital y no de ellos.

Explicaron que por lo menos en dos ocasiones uno de los guardias ha sido amenazado con estos descuentos porque pacientes que se encontraban internados salieron del nosocomio sin pagar, lo anterior ante la mirada de médicos y enfermeras quienes podían reconocerlos y no los detuvieron, por lo que prefieren descontar y llamar la atención al equipo de guardias, quienes solo ganan 2 mil pesos quincenales.

"Como trabajadores consideramos que el sueldo que nos pagan es muy poco, pues con 2 mil pesos a la quincena no podemos ni siquiera cubrir lo básico en nuestros hogares, hemos intentado llamar a la compañía pero no tenemos un contacto directo y en el número que está publicado por redes sociales nadie contesta, estamos desesperados pues trabajamos 12 hora diarias por un salario que no alanza para nada y nadie nos resuelve esta situación".

El equipo de guardias explicó que consideran una injusticia los descuentos que les realizan aun cuando no les pagan prestaciones y el aguinaldo que es una obligación que tiene el patrón para los trabajadores en ocasiones ni siquiera se les paga, por lo que solicitaron la atención de las dependencias para que los orienten a donde pueden denunciar la situación.