Denuncian jovencitas a hermanastro pervertido

En un nuevo caso de abuso sexual, dos jovencitas denunciaron que su hermanastro les realizó tocamientos, por lo que autoridades están investigando para sancionar al responsable.

Hace unos días, la mamá de las jóvenes de 15 y 16 años de la colonia Florencia de Monclova, acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer para interponer la denuncia contra su hijastro por el delito de abuso sexual. Las menores fueron sometidas a las pruebas psicológicas logrando acreditar el abuso, es por ello que comenzaron las investigaciones.

La coordinadora del Centro, Deyanira Nájera comentó que no se pueden proporcionar más detalles del caso, pero se trabaja para obtener pruebas.

“En este caso como en cualquier otro, se han dictado los protocolos para salvaguardar la integridad de las víctimas, quienes también están recibiendo atención médica y psicológica”, reconoció. Dijo que es importante que los padres de familia extremen precauciones en casa, pues la gran mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas que están dentro del mismo hogar.

Las estadísticas de la dependencia establecen que los abusos son cometidos principalmente por personas cercanas a la víctima, entre ellos abuelos, padres, padrastros, tíos o vecinos.

“Los padres deben estar muy al pendiente del comportamiento de sus hijos pues un cambio de conducta puede ser el principal indicativo”.