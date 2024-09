Denuncian maltrato a abuelita; Hija la deja en la calle en el sol

En un caso que ha generado indignación y conmoción en la comunidad, se ha hecho viral en redes sociales el maltrato que sufre una abuelita en la colonia Los Bosques.

La situación fue denunciada inicialmente por empleados de la gasolinera, quienes observaron cómo la mujer, que se encuentra en silla de ruedas y no puede valerse por sí misma, es colocada por su hija frente a una tienda de conveniencia para pedir dinero.

De acuerdo con los testimonios, la hija de la abuelita espera en la sombra, evitando el intenso sol que afecta a su madre, mientras esta permanece expuesta a las inclemencias del clima. La indignación creció cuando se reveló que, a pesar de las numerosas quejas y alertas, hasta el momento las autoridades locales no han intervenido para resolver la situación.

Los despachadores de la gasolinera expresaron su preocupación por la falta de acción, señalando que la condición de la abuelita no solo es una cuestión de dignidad, sino también de seguridad y bienestar.

"No sé si usa pañal, pero no la mueve del lugar, una vez se quejó de dolor en su estómago y en su lugar la hija la regaño. Nosotros la resguardamos en el Oxxo una vez porque estaba muy feo el clima para estar afuera, no sabemos dónde viven, pero ya tiene un mes viniendo aquí, le hablamos al DIF y no acudieron"

La comunidad y los usuarios de redes sociales exigen respuestas y acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes para proteger a la mujer y garantizar que reciba el cuidado y respeto que merece.

Este caso pone de relieve la urgencia de una mayor vigilancia y medidas efectivas para proteger a los más vulnerables de abusos y negligencias en nuestra sociedad.