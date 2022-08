Denuncian maltrato animal

El maltrato animal parece nunca terminar pese a que ya es un delito, mediante su cuenta de Facebook un usuario denunció a un perrito que durante días ha estado en el mismo lugar amarrado sin alimento ni agua, en una vivienda que aparentemente se encuentra sola.

"No encuentro otra palabra para describir lo siguiente más que crueldad animal, tienen a un perro amarrado en la parte de atrás de una casa, casi por seguro que está sola, he aquí lo ilógico, si tienen al perro para que "cuide" , díganme que chin... pueden robar a la casa rascuache casi se cae a pedazos sola, que tanto podría cuidar el perro si lo tienen amarrado en la parte de atrás, tiene cerca de malla, no sería más lógico tener al perro suelto", señaló el usuario.

Comentó que siempre que pasa al trabajo le toca ver al pobre perro amarrado, con cuerda, el bote de agua tirado, en cualquier turno que ande pasa y ve siempre la misma situación, está en la colonia Azteca calle Tehuacán esquina Xochimilco.

Desesperado por no poder hacer nada pidió el apoyo de la ciudadanía especialmente de alguna asociación dedicada a velar por las mascotas para que lo rescaten ya que comentó que en pasados días que se presentó la lluvia ahí se la pasó el pobre perro mojándose.