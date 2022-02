Denuncian maltrato en farmacia del IMSS

Adultos mayores denunciaron maltrato y agresiones por parte del personal de la farmacia de la Clínica 7 del Seguro Social, quienes incluso los retaron a golpes y amenazaron con quitarles la atención médica.

Víctor Manuel Sánchez Valadez y Verónica Martínez Carmona, denunciaron el mal trato que se les dio por parte de la farmacia, tras acudir a surtir las recetas, no sólo por parte del trabajador Alberto Tobías, sino también de la jefa del Área de Farmacia, Antonieta Amador Armendáriz.

Hasta este matutino acudieron los adultos mayores para denunciar públicamente el agravio, ya que en la institución no se le dio seguimiento y se protegió a los trabajadores a pesar de las faltas.

Víctor Manuel comentó que acudieron a la farmacia a surtir su medicamente, al llegar a la ventanilla, el trabajador Alberto Tobías, les indicó que tenían que firmar y las recetas, por lo que se pusieron en una de las mesa que están dentro de la farmacia, pero al regresar para que las surtieran, les dijeron que se tenían que formar otra vez.

"Yo le dije que ya había hecho fila (su esposa), y me dijo que no que tenía que hacer fila otra vez y dijo que no nos iba a atender, agarró las recetas y se las aventó al mostrador a mi señora, fue ahí cuando llegue, le pregunte que problema había y dijo que no nos iban a surtir".

El trabajador le indicó a sus compañeros que no surtieran la receta y les dijeron que tenían que tomar un turno y volverse a formar.

Comentó que incluso el trabajador lo retó a golpes a pesar de ser una persona mayor, "me dijo, si quiere vente y se encaminó a la salida, me retó, pero yo no le hice caso, esperamos un rato que pasara esto".

Señaló que esto se reportó a la Trabajadora Social quien acudió a la farmacia, pero la Jefa Antonieta Amador le dijo que no les surtirían y que se debería de formar nuevamente para que se surtiera.

Mencionó que al final tuvieron que volverse a formar para que les dieran el medicamento y tras surtir la receta la Jefa de Farmacia dijo que ya se había levantado un reporte por parte del trabajador, con firmas y con ello les quitarían a la pareja de adultos mayores el servicio médico.