Denuncian "mordidas" en retén

Monterrey, NL.- Transportistas, comerciantes y vecinos acusaron al Municipio de El Carmen de armar diariamente un "operativo mordida" en la Carretera a Monclova.

Denunciaron que desde enero, entre los kilómetros 11 y 17.5 de la carretera, agentes de Tránsito del municipio instalan un retén prácticamente durante las 24 horas, para exigir pagos con la amenaza de llevarse los vehículos al corralón.

Las mayores denuncias son de transportistas de carga, que aseguran ser víctimas de cobro de cuotas al circular por esa zona.

"Como propietario de una línea de transporte de camiones de carga ruego a que por favor investiguen a los policías municipales de El Carmen", pidió un empresario anónimamente, "es insostenible lo que están haciendo, están cobrando cuotas y piso como si fueran delincuencia organizada.

"Montos de 20 mil pesos por camión es lo que piden a cambio de dejar transitar, con amenazas de llevarse el camión al corralón o despojar al operador de éste".

Al acudir al sitio se pudo comprobar que, tan sólo en un lapso de una hora, agentes viales detuvieron a 22 vehículos, y la mayoría no recibió multa, sino que siguió su camino tras diálogos con los oficiales e intercambios de documentos.

Algunos conductores sí admitieron haber dado una "mordida" para librar la multa, pero no concedieron entrevista.

Los agentes retienen los vehículos hasta por 35 minutos, principalmente a los que traen placas de otros estados y las unidades de carga.

"No hay vez que no paren a los tractocamiones con la más mínima excusa", señaló un transportista molesto, "y acaben en una llamada telefónica con los patrones de las empresas extorsionándolos con cantidades de dinero increíbles".

Transportistas afirmaron que el problema de los cobros en la Carretera a Monclova también se presenta en Abasolo, Hidalgo y Mina.

Habitantes de El Carmen reclamaron que se implemente el operativo.

"Se instalan día y noche varias patrullas municipales y obvio se la pasan extorsionando a traileros y automovilistas", aseguró un residente, "los oficiales les han comentado a los ciudadanos que traen consigna del Municipio de El Carmen.

"A los traileros, les bajan 8, 9, 10 mil pesos", añadió.

"Si el automovilista demuestra que es de El Carmen, de Abasolo o de Hidalgo no le aplican la multa o no le piden dinero, sólo es para quienes no son de ahí, que dizque no quieren afectar al pueblo".