Denuncian negligencia médica y abandono hacia adulto mayor en Monclova

Monclova, Coahuila. - Las hijas de la señora Minerva Rubio Torres, de 87 años de edad, denunciaron a su propia hermana y sobrinos por negar atención médica a su madre, quien se encuentra en condiciones precarias y en grave estado de salud.

La señora Irma Delia Romo, una de las hijas de la señora Minerva, llegó a la vivienda ubicada en la calle Nelly Campobello 1117, en la colonia Cañada Norte, y solicitó la ayuda de los elementos de seguridad pública de Monclova para que le permitieran entrar y sacar a su madre.

"No nos dejan entrar, no nos interesa la casa, nos interesa nuestra madre. Mi madre se está muriendo, no le dan de tomar ni un suero. Por humanidad venimos, tenemos dos semanas tratando de sacarla y no nos permiten entrar", declaró Irma Delia.

Los elementos de seguridad pública llegaron al lugar y intentaron comunicarse con las personas que se encontraban dentro de la vivienda, pero se negaron a brindar información. Incluso, los oficiales solicitaron una fotografía para saber que la señora Minerva estaba en buen estado, pero no quisieron acceder. Por el contrario, se escuchaban muchas malas palabras.

La señora Irma Delia acusa a su hermana, Victoria, de ser la causante de que su madre esté agonizando. También mostró escrituras que demuestran que la vivienda es propiedad de su madre. Sin embargo, desde hace 18 años, viven con ella su hermana y sus hijos, quienes según Irma Delia, son alcohólicos y drogadictos.

La familia de la señora Minerva pide ayuda para que se le brinde la atención médica necesaria y se le garantice su bienestar y seguridad