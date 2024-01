Denuncian robos en transporte de carga

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova, Arturo Valdez Pérez, expresó su preocupación ante la creciente problemática de robos a transportistas de carga pesada en las carreteras que conectan Monclova con Nuevo León, así como a Guadalajara y la Ciudad de México.

En una declaración reciente, Valdez Pérez destacó que a pesar de los esfuerzos realizados, los transportistas de acero como rollos, varillas, planchones y otro tipo de materiales, continúan siendo blanco de actos delictivos, lo que afecta no solo a las empresas del sector, sino también a la economía regional.

"La seguridad en las carreteras es fundamental para el adecuado funcionamiento del transporte de carga, y lamentablemente, seguimos viendo una falta de medidas efectivas para contrarrestar los robos en esta importante ruta. Veo que el gobierno federal no ha hecho nada y es una queja de los socios que son transportistas", señaló Valdez Pérez.

Hizo hincapié en la necesidad de contar con un plan integral de seguridad que involucre a las autoridades locales, estatales y federales. Así mismo, destacó la importancia de implementar estrategias de vigilancia y patrullaje más efectivas en las áreas vulnerables.

El presidente de la Canaco también instó a la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades para diseñar estrategias conjuntas que aborden de manera integral la problemática de la inseguridad en las carreteras.

"Si no los asaltan, los roban o les quitan el camión o las cajas, nadie hace nada y las aseguradoras ya no quieren trabajar con ellos, las pólizas les han subido un mundo de dinero. No hay quien cuide las carreteras"

En conclusión, Arturo Valdez Pérez hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas de carga pesada que transitan por las carreteras de Monclova hacia Nuevo León.