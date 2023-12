Denuncian tiradero de aguas negras

Habitantes del ejido Frontera denuncian el tiradero de aguas negras que realiza SIMAS en este sector, en donde tiran los deshechos a nivel de suelo, ocasionando un grave un foco de infección.

Ulises Garza, uno de los afectados denunció que desde hace meses se presenta el problema en el sector, en donde las pipas que recogen los deshechos de desazolve, van y los arrojan en el depósito que está sobre el camino al ejido.

Sin embargo, desconocen si las bombas no funcionan o el depósito está lleno, por lo que los deshechos se desbordan e inundan el camino Real, generando molestias a los habitantes por el fuerte olor.

Señaló que ya han ido en varias ocasiones a SIMAS y se les informa que se atenderá este problema, sin embargo no se actúa.

"Yo fui hace 15 días a SIMAS a reportar que estaban tirando el estiércol, fuera del depósito, acudo con evidencias y pido que por favor pusieran una solución y me dicen que sí, que no hay ningún problema, me atendieron bien y todo, me dicen que no va a volver a pasar, pero al día siguiente y al siguiente lo mismo".

Señaló que continúa el problema y el camino está inundado con heces, por lo que la gente está buscando la manera de llegar al ejido por otro camino, pero esto genera un fuerte olor que es intolerable.

Indicó que además se está afectando a las empresas, ya que los deshechos están entrando a los patios de Nemak, lo que podría generar un problema a la empresa.