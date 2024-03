Denuncian vecinos brote de aguas negras

Vecinos de la calle Profesor Federico Castillo en la colonia Asturias denunciaron el brote de aguas negras que existe en este sector, la cual genera molestias debido a los fuertes olores que esto ocasiona.

Los vecinos señalaron que la fuga ha sido reportada al Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento, sin embargo no se ha atendido el reporte, por lo que no sólo persiste, si no que se agrava el problema.

De acuerdo a los vecinos, esta no es la primera vez que enfrentan problemas con la red de drenaje en su área, en donde señalan que es necesario cambiar la red de drenaje, la cual se encuentra tapada o ya es obsoleta.

Mencionó que en las ocasiones anteriores en las que acudió personal de SIMAS a realizar trabajos para destapar la red de drenaje, esto ha ocasionado mayores problemas ya que ha provocado que incluso broten aguas negras dentro de los domicilios.

Ante esta situación, los vecinos exigen a las autoridades locales que realicen un estudio exhaustivo del problema y proporcionen una solución definitiva, que podría implicar el destape o la sustitución completa de la línea de drenaje.

Importante destacar que la mayoría de los vecinos de este sector son adultos mayores, que son especialmente vulnerables a los riesgos para la salud asociados con la contaminación del agua.

La fuga no solo ha causado molestias por el olor desagradable, sino que también representa un riesgo para la salud pública, ya que aumenta la posibilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.

La preocupación de los residentes se intensifica con la llegada inminente de la temporada de calor, ya que las altas temperaturas pueden agravar aún más el problema del olor en la zona.