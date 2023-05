Denuncian viuda amenazas de muerte

Cinthia Marisol Vara García, denunció que ha recibido mensajes de muerte presuntamente por parte de Erick Alfaro, dueño del anexo Escudo de Salvación y quien se encuentra prófugo de la justicia.

La viuda de Jesús Alfredo Salayandía, quien falleció el 8 de julio del 2022 consecuencia de los golpes que recibió cuando estaba ingresados en el Centro de Rehabilitación Escudo de Salvación en el municipio de Frontera, pidió el apoyo de la ciudadanía y este medio de comunicación ya que teme por su vida.

"No había dado la cara porque creía que la ley iba a hacerlo justo pero me he encontrado con mucha inconformidad, la carpeta de investigación sigue igual desde la muerte de mi esposo hasta el día de hoy".

Señaló que se suspendió una audiencia el día jueves porque no fueron abogados de los detenidos y uno de ellos solicita a sus 5 clientes, 35 mil clientes para tener libertad con uso de brazalete mientras se les da una sentencia.

"Temo por mi vida y mi familia, ya que si eran 7 los que torturaron a mi esposo por cuatro días dejándole 159 lesiones. Erick Alfaro tiene una orden de aprehensión, sin embargo las autoridades no han hecho nada aún y cuando él se encuentra en su quinta en el ejido Pozuelos, lo sé porque he actuado como detective".

Añadió que el caso solo se alargará ya que asegura que el dueño del anexo está pagando por mes para que la ley lo proteja.

En caso que los autores, Dago, "El Sherman" y los otros cinco llegaran a tener libertad con medida cautelar de brazalete, exige una casa de resguardo para sus seguridad y la de su familia.