Depende su vida de un medicamento

Desesperado se encuentra el enfermero jubilado Manuel Velarde Verlmares toda vez que en la clínica 85 del IMSS ubicada en la colonia Roma tienen ya tiempo sin surtirle el medicamento denominado Rivaroxaban (Loventrax), el cual le fue indicado para tratar un accidente cerebrovascular que sufrió hace un par de años y sin el cual podría morir a causa de la formación de coágulos que migran a su cerebro.

Fue el paciente quien informó que desde hace unos meses se le está recetando este medicamento, sin embargo nunca lo tienen en farmacia o eso es lo que les dicen los encargados, quienes incluso se molestan cuando acuden a exigir que este sea entregado pues para él es muy importante para preservar su salud y su vida.

Don Manuel dijo que es injusto que aun y cuando los encargados de farmacia saben que este medicamento es indicado para tratar la fibrosis que queda de secuela cuando se presenta un accidente cerebrovascular, nada hagan por brindar este medicamento a los pacientes a quienes no les queda más que comprarlo de forma particular en más de 1260 pesos.

"Exigimos al director de la clínica que ponga atención a las necesidades de sus pacientes, ellos más que nadie saben que no podemos quedarnos más de 48 sin este medicamento pues sería fatal, pero al parecer esta situación de salud no les interesa, pues incluso no contentas en teléfono cuando llaman para preguntar si el medicamento ya fue surtido a farmacia o cuando piden que este sea entregado, ya que incluso se molestan, aseguró el enfermero jubilado.

Mencionó también que así como él existen una gran cantidad de pacientes que no reciben sus medicamentos en tiempo y forma, por lo que tiene que sacar de su bolsillo para adquirirlos, lo que los deja en el desamparo pues aunque muchos de ellos son personas de la tercera edad que reciben becas de gobierno, la realidad es que ese dinero es gastado en medicamentos por que el IMSS no tiene casi nada.