Deplorables calles en la Ramos Arizpe

En mal estado se encuentran las calles de la colonia Ramos Arizpe, muchas de ellas están sin pavimento y las pocas que sí tienen pavimento asfáltico presentan fugas de agua que poco a poco han ido deteriorándolas.

En el cruce de la calle Principal con privada García, se encuentran grandes baches debido a una fuga de agua que tiene tiempo y que no ha sido atendida, por estas calles circula el transporte público de la colonia Calderón. Transportistas han resultado afectados pues al pasar por el lugar se les dañan los neumáticos, así lo comentó Rosa María Jasso, señaló que se tiene que poner atención al problema, su esposo es chofer de la ruta y a veces lo que saca es para reparar el transporte público.

Poco a poco se ha ido deteriorando el pavimento.

Desde hace tiempo se pensó en dejar de pasar por el lugar para no resultar afectados, pero no hay una vialidad alterna, los choferes no se pueden quedar sin trabajar y los colonos sin transporte público.

Por lo que exhortaron a las autoridades municipales a que se les considere y que en esta ocasión sí les cumplan las promesas de llevar pavimento y mejoras para la colonia.

“Aquí tiene mucho tiempo la fuga, a veces no hay agua, pero esto ha generado daños en el pavimento, ojalá que el Municipio venga y nos pavimente ese pedacito y más calles que mucha falta nos hace”, comentó Rosa Jasso.