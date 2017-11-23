Depura AHMSA a transportistas

Al menos una línea de transporte de carga fue dada de baja del servicio de Altos Hornos de México (AHMSA) por no cumplir con los lineamientos que establece la empresa para el traslado de su mercancía.

El presidente de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar), Gerardo Bortoni aseguró que una línea que pertenece a la cámara la que está suspendida pero desconoce si alguna otra de las que no están afiliadas esté pasando por la misma situación.

Dijo que hasta el momento no tienen una información oficial de la salida de la línea, pero esperan pronto tener una reunión donde puedan escuchar todos los detalles.

Indicó que lo que se ha rumorado es que la siderúrgica está tratando de mejorar su parque vehicular, sin embargo, es necesaria la información oficial para que puedan saber la forma en que deberán operar.

Señaló que hace aproximadamente un mes recibieron información de la forma en que estaban calificando a los transportistas que les prestaban el servicio, entre ellos con las entradas y salidas en tiempo, unidades disponibles.

La empresa que quedó fuera es porque tienen una baja calificación, pues no presentaban las unidades, no cumplían con el tiempo para cuando ellos lo necesitaban, el tiempo a cargar, tomar las órdenes que ellos emiten, entre otras cosas.

“Podrás tener camiones nuevos pero si no das un buen servicio que cumpla con las expectativas del cliente no hay forma”, recalcó el líder de la Cámara.

Asimismo, Bortoni comentó que desconoce si en los próximos días continuará la salida de más líneas de transporte, pero esperan que no continúe para evitar que más empresas puedan perjudicarse.