Derrame de arrabio dentro de AHMSA

Al medio día de ayer se registró un derrame de arrabio al interior de Altos Hornos de México, al momento de que se trasladaba uno de los termos cargados de la Siderúrgica 1 a la 2, sin que se registraran daños personales ni materiales.

Los protocolos de seguridad que tiene establecidos la empresa permitió se controlara la situación de manera correcta, minimizando los daños y pérdidas que se pudieron haber registrado.

En un comunicado emitido por la empresa se dio a conocer que después de mediodía de ayer se presentó un incidente al momento en que se procedía con el traslado de un carro termo cargado con arrabio, por las vías férreas al interior de la empresa, el cual derramó parte de su contenido.

Aún se desconocen los motivos por lo que se dio el derrame del acero líquido que era transportado, pero se supone que fue una reacción por alguna costra.

El carro termo era transportado al BOF de la Siderúrgica 2, sin embargo debido a este incidente se llevó a una fosa de emergencia una vez que se normalizó por parte de las brigadas de emergencia.

Se indicó que una vez enfriado el arrabio derramado, será colectado para su reutilización en el proceso siderúrgico.