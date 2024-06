Desabasto de aire acondicionados.

Como era de esperarse, la intensa ola de calor que atraviesa el país ha provocado un notable desabasto de equipos de aire acondicionado, los proveedores tienen que racionar los equipos para dar el servicio.

Humberto Prado Montemayor, un había dado a conocer esta problemática desde que la región centro sufrió un incremento en la temperatura de más de 44 grados, lo que generó que más personas como empresas solicitaran equipos.

Este fenómeno no es nuevo, ya que cada verano la demanda de aire acondicionado se incrementa significativamente. Sin embargo, este año la ola de calor ha sido especialmente severa, exacerbando el problema de desabasto.

Los proveedores han comenzado a racionar los aparatos a los negocios con el fin de poder cubrir el servicio a nivel nacional, de 20 a 30 por negocio.

"La situación es complicada, los pedidos han aumentado de manera exponencial y simplemente no hay suficientes unidades para satisfacer a todos nuestros clientes. Pedimos pero no hay y no hay, la gente se desespera y busca otro o va a tiendas de conveniencia", explicó.

La falta de equipos de aire acondicionado no solo afecta a los hogares, sino también a negocios y oficinas que dependen de estos dispositivos para mantener un ambiente confortable. En muchos casos, la insuficiencia de unidades disponibles ha llevado a un aumento en los precios, complicando aún más la situación para los consumidores.

Los comerciantes instan a los proveedores a aumentar la producción y distribución de estos equipos para poder hacer frente a la demanda y mitigar el impacto de esta ola de calor en la población.