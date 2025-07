Traslado de equipos y cese de producción: Nemak en crisis

Ex trabajadores y empleados recientemente dados de baja de Nemak negaron que la empresa siga operando y señalaron que se han estado desinstalando los equipos para enviarlos a otras plantas, ante la pérdida de contratos con sus principales clientes. Luego de que se comenzara a ofertar a través de redes sociales las instalaciones en donde se encuentra ubicada Nemak, trabajadores señalan que la empresa está paralizada desde finales del 2024. De acuerdo con testimonios, el proceso de salida inició el 5 de noviembre del año 2024 con el despido de alrededor del 70 por ciento del personal; posteriormente, el pasado 5 de marzo salió otro 20 por ciento y el 4 de abril se dio el último recorte, con lo que se terminó de desactivar la plantilla laboral directa. 'Ese 10 por ciento que quedaba lo corrieron, solo se quedaron los guardias y recontrataron a 10 personas por medio de una compañía externa, puros de mantenimiento, pero ya no son Nemak', señalaron los exempleados. Los testimonios coinciden en que desde noviembre de 2024 cesó la producción, luego de concluir los contratos con Nissan Asia y Nissan América, además de la pérdida del cliente Kia, que trasladó su proveeduría a una compañía china. Durante los primeros meses del año, las actividades se enfocaron en vaciado de inventarios y el traslado del producto terminado hacia plantas en Tennessee, Estados Unidos, así como Aguascalientes, México. Asimismo, maquinaria especializada fue retirada de la planta: celdas de moldeo, sopladoras de corazones, máquinas CNC, equipos de rayos X, compresores, herramientas y líneas completas de maquinado fueron enviadas a las plantas de Nemak en Saltillo, Monterrey y Alabama, según los trabajadores. Las declaraciones contradicen versiones recientes que aseguraban que la empresa aún operaba con un turno reducido, y revelan que el inmueble, que actualmente está siendo ofertado por una firma inmobiliaria, ya no alberga producción activa ni plantilla formal de Nemak.