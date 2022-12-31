Desaíran la candidatura independiente

No se tuvo el interés de ciudadanos por participar en el proceso electoral de este año por la vía independiente, al concluir este viernes el periodo de registros sin que se presentara ningún escrito de intensión.

Ana Marcela Fuentes Presidenta del 05 Comité Distrital con cabecera en Monclova dijo que este viernes cerró el periodo para que los ciudadanos interesados en participar como Candidatos Independientes para las Diputaciones Locales presentarán la carta manifiesto al instituto.

El proceso cerró este viernes 30 de diciembre a las 24 horas, sin que se tuviera ningún registro por lo que para el proceso que se desarrollará este año, no se tendrá candidatos independientes.

La titular del Comité Distrital señaló que el Proceso Electoral Local inicia oficialmente este primero de enero, por lo que en los próximos días se instalará de manera oficial el comité distrital y esperarán que inicie el proceso para los partidos.

De acuerdo al calendario, los Comités Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Coahuila se instalarán alrededor del 15 de enero, sin embargo ya están listos para iniciar el trabajo dentro de este proceso electoral.