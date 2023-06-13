Desairan manifestación

Trabajadores de AHMSA y ciudadanos se vuelven a mostrar apáticos a los llamados para alzar la voz por la falta de pago de la empresa a los trabajadores, ante la nula respuesta a manifestarse.

El pasado domingo y el día de ayer se realizaron convocatorias para manifestarse en apoyo de los obreros, en donde se hace un llamado a la población a perder el miedo y luchar por el sustento diario, esto luego de que la empresa adeuda 5 semanas a los obreros sindicalizados y de 3 a 6 quincenas al personal de confianza.

Sin embargo, cada vez son menos las personas que responden al llamado que se realiza, y son menos personas las que acuden a los movimientos, a pesar de la difícil situación por la que atraviesan las familias de los obreros.

Algunos obreros rechazan que estas manifestaciones o convocatorias se traten de politizar y sacar un beneficio personal, esto luego que la convocatoria que se realizó el día de ayer se dio por parte de los afines del Sindicato Minero.

Dentro de esta convocatoria se indicó que como único punto a tratar era dejar afuera toda diferencias sindicales, ideológicas o partidistas y unirse en un solo frente para resolver la situación por la que pasan las familias, pero este se dio por un grupo de trabajadores con una ideología específica.