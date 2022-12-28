Desaíran vacuna cubana ‘Abdala’

MONCLOVA., COAH.-La vacuna cubana “Abdala” que se está aplicando actualmente en el municipio de Monclova a personas mayores de 18 años no ha tenido la aceptación que se esperaba, toda vez que durante la campaña de vacunación del día de ayer tuvieron que esperar las personas por más de dos horas para que se pudiera reunir un grupo de 10 ciudadanos y así vacunarlos.

El pequeño grupo de personas que acudió a la campaña solicitaban que se les aplicara la vacuna Pfizer o Astra Zeneca para complementar su esquema de vacunación, sin embargo el personal de enfermería ahí presente les informó que ya no surtirían las vacunas de esos laboratorios, por lo que tendrían que iniciar de cero con la vacunación por medio del laboratorio Abdalá fabricada en Cuba.

Las menos de 10 personas que solicitaron ser inoculados, presentaron el expediente de vacunación que durante las otras campañas había sido solicitado por la coordinación de vacunación, sin embargo este documento no les fue aceptado y se les solicitó que acudieran a una papelería cercana para que les imprimieran el nuevo expediente de vacunación, ya que de lo contrario no serían inoculados.

Es importante mencionar que la vacuna “Abdalá” no ha sido del todo aceptada en Monclova y la región, toda vez que en el municipio de Cuatro Ciénegas se presentó el mismo fenómeno, pues muy pocas personas acudieron a vacunarse e incluso al saber el cambio del biológico prefirieron no aplícasela.

Cabe mencionar que la misma situación se presentó en la vacunación de niños, pues también solo se presentó un grupo de 10 menores a vacunarse y para formar el segundo tuvieron que trascurrir por lo menos un par de horas.