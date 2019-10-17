Desalojan escuelas y comercios

Ante el brote de violencia, planteles educativos desalojaron cerca de 3 mil 200 alumnos y negocios ubicados cerca del sindicato de la sección 288 fueron cerrados.

Ante la llegada de un centenar de napistas que sacaron a la fuerza a los dirigentes del sindicato Democrático, inicio la sicosis en los planteles, negocios y por parte de los vecinos cercanos a este recinto sindical y con ello inicio el desalojo de cerca de mil 200 alumnos del Conalep.

Ubicados justo a un costado del recinto sindical y ante el temor de un enfrentamiento entre trabajadores de Ahmsa, directivos de este plantel optaron por dar salida a los 600 alumnos que conforman el turno matutino, a quienes sacaron por el portón trasero para evitar riesgos, y avisar de la suspensión de clases para cerca de 590 alumnos del turno vespertino, posteriormente los docentes y personal administrativo también dejaron el plantel.

A esto se le sumó también el cierre de negocios cercanos al recinto sindical, cuyos dueños dijeron haber vivido situaciones similares en años pasados, por eso ante la amenaza de un brote de violencia prefirieron cerrar los establecimientos y bajar las cortinas de acero para protegerse.

Pasado el mediodía se dieron las primeras agresiones entre los grupos opositores del sindicato minero, lo que obligó al colegio México Americano al desalojo de más de 2 mil alumnos y en la Escuela Moderna también llamaron a los padres de familia para que asistieran por sus hijos además de suspender las clases en el turno vespertino.