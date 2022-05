Desaparece Cris

La Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda de Christopher Anguiano Flores de 19 años de edad quien desde el pasado 15 de mayo desapareció en Monclova y desde entonces no saben nada sobre su paradero.

Christopher es una mujer transexual, por lo que la ficha de su búsqueda tiene dos fotografías, una en la que aparece como hombre y en otra como mujer, esto con la finalidad de que la ciudadanía pueda colaborar con su localización.

Danny Segura es su amiga, mediante redes sociales pidió a la gente el apoyo para localizar a quien considera su hermana, dijo que la última vez que la vio, fue cuando salió de su domicilio en la colonia Praderas Nuevas, vestía pantalón de mezclilla, blusa de tirantes y peluca color castaño lisa.

Dijo que de ser necesario hablar con las autoridades lo hará con el fin de saber de "Cris" pues mencionó que no se iría por voluntad propia o al menos no sin avisar, porque saben que se preocupan por ella, ya que en anteriores veces se iba pero regresaba al poco tiempo, hoy ya han pasado seis días.

Comentó que la última vez que la vio se salió de la casa, aunque Danny le insistió en que no se saliera, ella dijo que iría con un amigo, Danny lo identifica muy bien, por lo que dijo que sí las autoridades necesitan saber quién es esa persona con la que Cris se fue, les dirá.

"Ella estaba con su cel y yo en el mío, antes de esto me dijo que iría a la tienda, después me dijo que iría con un amigo, le dije que a esa hora ya no nos podíamos salir pero ella dijo ándale amiga voy y vengo, yo le dije fíjate Cris porque si mi mamá se levanta y se da cuenta se va a enojar, dijo sí está bien y pues es fecha que no ha llegado", comentó la amiga.

Sospecha que alguien pudo hacerle daño, porque antes de todo Cris le había hablado de una fiesta con un amigo que a Danny no le causaba buena espina.

"Mis padres hablaron con nosotros de que no nos saliéramos tarde, incluso mis papás le llamaron la atención a Cris, le dijeron que avisara cuando se saliera, ahora que desapareció me mandaron un mensaje de un Facebook falso diciéndome, Danny, Cris se quedó dormido, cuando nunca me avisa", comentó.

Ese amigo con el que Cris se iría esa noche, le habló al día siguiente a Danny, lo que le pareció muy raro, pues no tenían relación, pasaron días y Danny decidió preguntarle a ese amigo por Cris, pero este se enojó y la bloqueó, le dijo que dejara de estar chin...

Fue entonces cuando decidieron avisarle a la mamá de Cris quien interpuso la denuncia para que empezarán a buscarla, ayer por la tarde les avisaron que la vieron por el municipio de Castaños pero no se pudo constatar.

Dijo que sabía que la amenazaban y aunque sabe que entre amigas muchas cosas son secretas, por verla y saber que está bien, daría información a la autoridad, aunque se llegara a enojar, pues Cris sabe lo que se preocupan Danny y sus papás por ella como para que no se haya comunicado.