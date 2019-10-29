Desaparece Fondo Minero

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís lamentó la desaparición de Fondo Minero y señaló que varios municipios con esta vocación que eran beneficiados con el apoyo, verán truncados proyectos de infraestructura.

“Es lamentable”, dijo, al añadir que estos municipios veían la posibilidad de construir infraestructura carretera, mejorar las vialidades, las comunidades y espacios públicos.

Apuntó que ahora, con los casi 400 millones de pesos al año que Coahuila dejará de recibir, dichos municipios ven truncadas estas acciones por una decisión que consideró unilateral, a la que señaló, “no le veo razón de ser”.

“En el Estado definirá el Congreso cuáles son los mecanismos para Coahuila, sus propias reglas dentro de lo aprobado que fue en lo general”.

De acuerdo al mandatario, los municipios no captan ni tres millones de pesos al año como ingresos propios, por lo que requerían del recurso en cuestión.

Riquelme Solís dijo que no obstante lo anunciado, ya se ha vivido en varias ocasiones cambios en los conceptos de cómo se quiere implementar el Fondo Minero.

“Primero lo querían para las tandas, y luego ahora dicen que será utilizado para educación y salud”, indicó.

Comentó que aún espera que una vez que se defina el presupuesto de la Federación, se retomen algunas cosas, entre ellas el Fondo Minero y el Fondo de Hidrocarburos, “que tanto bien le hacían a Coahuila”.

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CONGRESO DEFINIRÁ SI COAHUILA VA A REVOCACIÓN DE MANDATO

En otra información, el mandatario estatal comentó que se deben definir los parámetros para cada entidad respecto a lo aprobado por el Senado para establecer la revocación del mandato constitucional de gobernadores y el Presidente de la República.

Recordó que sólo Coahuila y el Estado de México estarían en este supuesto, sin embargo recalcó que en su caso fue electo para seis años y en caso de que tuviese que someterse a una revocación asumirá lo que defina el Congreso.

“Yo me siento bien y tranquilo pero la gubernatura en el caso de Coahuila fuimos electos para seis años de manera constitucional, si se hace sería porque no hay forma jurídica de poder evitar una revocación en nuestra entidad, y si existe la posibilidad le tendremos que entrar”.