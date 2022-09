Desaparece jovencita monclovense

Yosdy salió de su casa y ya no regresó, familiares buscan desesperados a la joven monclovense que desde el pasado lunes no han visto ni han logrado contactarla, pidieron el apoyo de la población para dar con su paradero.

Mediante la red social de Facebook que su hermana dio a conocer el hecho, solicitando que las autoridades como la ciudadanía aporten información sobre el paradero ya que fue reportada como desaparecida.

Fue el lunes 26 de septiembre que Yosdy salió de su hogar alrededor de las 6:00 de la tarde, pero ya no regresó y ahora su familia, temen que algo le haya pasado. Hasta la tarde de ayer no se había reportado con sus seres queridos, quienes no dejaron de compartir sus fotos en cada grupo de la red social.

"Si alguien sabe algo de mi hermana, Yosdy salió de casa a las 6:00 pm y ya no regresó, solo queremos saber que está bien. Si alguien la vio o sabe algo de ella, por favor de avisarnos. Donde quiera que estés, comunícate con mami. Ayúdenme compartiendo", publicó la hermana de Yosdy Barboza.