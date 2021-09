Desaparece jovencita

Por un supuesto amor, Jatziry Sarhí Carillo García de 17 años de edad dejó todo, sus padres y su bebé de tan solo 15 días de nacida, por ir tras el hombre de su vida por quien entró al mundo de las drogas. Hoy en día su familia más de un mes y medio que no sabe nada de ella.

Como sí la tierra se la hubiera tragado, Jatziry no aparece por ningún lado y es muy extraño, ya que aunque se fue de su casa, siempre mantuvo comunicación con su madre María de los Ángeles García Guillen quien desesperada pidió el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de su hija.

Jarzity es una jovencita de 17 años de edad, 15 días después de dar a luz a su bebé, se la dejó a su madre para irse con Jonathan mejor conocido como "Chacorta" de quien la familia no sabe sus apellidos pues nunca lo aceptaron ya que no les daba confianza pues era drogadicto.

La madre de la joven, señaló que desde el 26 de mayo no ve a su hija, recordó que las últimas veces que fue a visitarla la vio con moretones en los brazos o golpes en la cara que le propinaba su novio, quien se enojaba porque Jatziry iba a ver a su mamá.

A pesar de que se distanció, la joven nunca dejó de comunicarse con su madre, le preguntaba por la niña y se preocupaba por la salud de su mamá que constantemente enferma de asma bronquial, hasta el pasado 01 de agosto que fue la última vez que le llamó, dijo que Jonathan la había golpeado y que por eso ella lo había dejado, dijo que estaba con unos amigos en "El Peñol" pero no dijo quiénes eran.

"Desde que se juntó con ese muchacho adicto cambió, ella empezó a drogarse con él, por más que le insistí y me la traía a la casa, ella quería que el hombre viniera a verla a un taller donde vivimos, hasta que se me hizo muy rebelde y ya no quiso vivir conmigo", comentó.

Fue a buscarla a este sector "El Peñol", preguntó por ella pero nadie la ha visto, ni siquiera la conocen, tampoco saben nada del hombre con el que se fue, temen que algo malo le haya hecho.

La abuelita paterna de Jatziry también la buscó por muchas partes pero no tuvo resultado, el padre de la joven, Juan Antonio Carrillo Guerra también está desaparecido desde el mes de febrero, se tiene una denuncia y lo han buscado.

Por lo que la madre de Jatziry está por denunciar la no localización de su hija para que sean las autoridades quienes se encarguen de investigar que fue lo que pasó.