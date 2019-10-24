Desaparece mujer; estaba con su tía

Desde el pasado domingo se desconocía el paradero de Mirna Socorro Vázquez, una madre de familia de 44 años de edad que padece secuelas de una embolia a quien su hija busca desesperadamente.

El día de ayer Karen Grimaldo Vázquez se presentó ante la Fiscalía de personas no localizadas para interponer una denuncia y la autoridad le ayude a buscar a su madre, ya que desde el domingo la ha buscado por sus propios medio sin respuesta alguna, además recurrió a las redes sociales.

Karen Grimaldo denunció la desaparición de su madre.

Karen relató que el domingo llegó a su hogar, en la calle Logia de la colonia Colinas de Santiago, cerca de las 12 de la noche luego de terminar su jornada laboral en el turno de segunda y se dio cuenta de que su madre no se encontraba en el domicilio.

Dijo que de inmediato salió a buscarla y preguntar a los vecinos que lo único que pudieron informarle es que en el día habían visto en el domicilio a Nicolás Cortes Castillo y discutía con su madre, pero nadie la vio salir de la vivienda.

Desde el domingo por la noche empezó la búsqueda de su madre a quien conocen como Claudia y que tiene secuelas de una embolia que sufrió, no habla y con mucha dificultad y apoyada con una andadera camina un poco, pero no ha sabido nada de su paradero.

Por eso, el día de ayer llegó a la Fiscalía a interponer una denuncia y pedir ayuda para que la busquen, nunca ante había enfrentado una situación así porque su madre no salía de la casa y ahora le preocupa que algo malo le haya sucedido.

Luego de que las autoridades iniciaron la búsqueda fue encontrada en casa de su tía, luego de que el hijo está la había ido a dejar ahí, sin embargo nunca le comentó a su hermana del paradero de su mamá.